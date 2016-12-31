Глава МИД Австрии, который с 1 января по ротации станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), планирует посетить юго-восток Украины, пишет DW.
Как в субботу, 31 декабря, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве, его руководитель Себастьян Курц 3 и 4 января побывает с визитом в Мариупольской агломерации (на юге Донецкой области), чтобы составить представление о происходящем в регионе.
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Рубрика: Новости Мариуполя
31-12-2016, 15:24
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В первые дни 2017 года Мариуполь посетит глава МИД Австрии
Глава МИД Австрии, который с 1 января по ротации станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), планирует посетить юго-восток Украины, пишет DW.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»