Сутки в АТО: две атаки на Луганском направлении и мощные обстрелы под Мариуполем

На Луганском направлении главным событием вчерашнего дня стало боестолкновение между силами АТО и противником, которое состоялось в Новозвановке (это под Попасной). События разворачивались следующим образом: еще около 2:00 позиции ВСУ были обстреляны. Еще 2 короткие провокации состоялись уже днем, после 16:00. В конце концов, группа противника (до 15 боевиков) пошла в атаку. При этом их прикрывал минометный огонь. Это произошло около 16:00. Столкнувшись с организованной обороной, противники отступили. Чуть позже состоялась еще одна попытка наступления, которая закончилась для них так же неудачно. Обе атаки продолжались всего 50 минут. Украинские войска потерь в этом бою не понесли.



Кроме этого, обстрелы вчера состоялись в Станице Луганской и Новоалександровке. Тяжелое вооружение там не применялось. Всего за сутки на этом направлении произошло 15 обстрелов.



На Донецком направлении произошло 9 обстрелов практически на всех рубежах. Они состоялись во второй половине дня. Тяжелое вооружение противник не применял. Обстрелы были достаточно длительными – от 30 минут до 2,5 часов.



На Мариупольском направлении произошло 23 обстрела. Обстановка остается неизменной. Основные боевые действия идут на юге. В Талаковке и Широкино вчера состоялось 3 минометных обстрела. Огонь из легкого вооружения не утихал целый день (с 12:00 до позднего вечера).

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.