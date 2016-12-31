Напомним, с началом проведения АТО городская власть Мариуполя ввела ограничения на пользование петардами и фейерверками.
При этом, как пояснила главный специалист департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Татьяна Топалова, запрет не распространяется на продажу пиротехники, только на ее использование.
Мариупольцев призывают воздержаться от фейерверков и петард во время новогодних праздников. Причин, по которым просят не использовать пиротехнику, несколько: от боевых действий на Донбассе до банального бытового травматизма.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Мариупольцев призывают не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
Рубрика: Новости Мариуполя
31-12-2016, 16:52
Просмотров: 1112
Комментариев: 0
Мариупольцев призывают не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
Напомним, с началом проведения АТО городская власть Мариуполя ввела ограничения на пользование петардами и фейерверками.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Новый год-2017: приметы и обычаи
Как привлечь финансовое благополучие и счастье
Мэрия Мариуполя продлила конкурс на лучшее новогоднее селфи до 3 января
Еще есть время запечатлеть бесценные кадры
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»