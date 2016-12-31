Мариупольцев призывают не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

Напомним, с началом проведения АТО городская власть Мариуполя ввела ограничения на пользование петардами и фейерверками.



При этом, как пояснила главный специалист департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Татьяна Топалова, запрет не распространяется на продажу пиротехники, только на ее использование.



Мариупольцев призывают воздержаться от фейерверков и петард во время новогодних праздников. Причин, по которым просят не использовать пиротехнику, несколько: от боевых действий на Донбассе до банального бытового травматизма.