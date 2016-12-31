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Рубрика: Новости Мариуполя
31-12-2016, 17:13
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Петр Порошенко прибыл в Мариуполь: запланирован телемост с городами Донетчины

Президент Украины Петр Порошенко вместе с сенатором США Джоном Маккейном прибыли в Мариуполь. Они отправились на пост технического наблюдения Госпогранслужбы.

Пограничникам передадут более 10 американских снайперских винтовок AEROS, 6 разведывательных беспилотных авиационных комплексов украинского производства (всего 18 аппаратов, по 3 в комплексе; работают даже при радиоглушении сигнала), 6 единиц боевой бронетехники на базе автомобиля "Хаммер" и катер морской охраны "УМС-1000", пишет УНН.

Также стало известно, что запланирован телемост со Славянском и Краматорском.

Глава государства с американскими сенаторами уже побывали на командном пункте в районе Широкино, где поздравили морских пехотинцев с Новым годом. Об этом написал спикер Главы государства Святослав Цеголко в "Фейсбуке". Здесь на передовой сенатору Маккейну вручили украинское оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»