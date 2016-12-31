В секторе «Мариуполь» президент провел совещание с военными и принял доклад о ситуации в зоне АТО

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область, вместе с делегацией сенаторов Соединенных Штатов Америки, посетил передовые позиции украинской армии под Мариуполем. Глава государства посетил подразделения морской пехоты ВМС Украины, которые держат линию обороны в Широкино, сообщили в пресс-службе президента.



Петр Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.



Глава государства также провел совещание в штабе АТО и принял доклад руководителя штаба о ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в том числе в секторе «М», где продолжаются обстрелы позиций украинских военных.