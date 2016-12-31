Год Огненного Петуха: Чего ждать в новом 2017 году

Покровителем нового 2017 года станет Огненный Петух. Он олицетворяет проницательность, организованность, консерватизм, педантичность, уверенность в себе, но, с другой стороны - тщеславие и эгоизм.



Если говорить о политических реалиях, в год Петуха большинство стран будут придерживаться жесткой политики. Но, скорее всего, до серьезных столкновений дело не дойдет, так как 2017 может стать годом побед дипломатии.



Также астрологи говорят, что уходящий год Обезьяны был тяжелым и стрессовым, а вот Петух обеспечит переход от кризиса к благополучию.



При этом Петух не любит пассивность и апатию, поэтому в следующем году можно решаться на кардинальные перемены в жизни. Астрологи считают, что повезет тем, кто будет целеустремленным и стойким и сможет упорно добиваться своих целей. Под покровительством Огненного Петуха можно смело начинать новое дело или менять профессию.



Главное помнить, что Огненный Петух не склонен к интригам и очень ценит порядочность. Поэтому честные, обязательные и ответственные люди, настроенные на взаимовыгодное деловое сотрудничество, в 2017 году могут рассчитывать на большие прибыли.



На любовном фронте в 2017 году Петух сулит много романтики и позитивных впечатлений. Наступает благоприятное время для узаконивания отношений. Символ года считается покровителем семьи, он помогает найти вторую половинку и заставляет поверить в любовь заядлых холостяков.



И в завершение, Петух - большой семьянин, поэтому категорически не рекомендуется встречать новый год вдали от родных или в путешествии. Чем больше близких соберется на празднование, тем лучше.



Редакция городского сайта «Мариупольские новости» поздравляет читателей с наступающим Новым годом! Мы благодарим вас за то, что весь этот год вы были с нами! Желаем вам мирного неба и хороших известий!