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  • Порошенко под Мариуполем открыл современную систему предварительного обнаружения целей на Азовском море

Рубрика: Новости Мариуполя
31-12-2016, 18:01
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[Фото]

Порошенко под Мариуполем открыл современную систему предварительного обнаружения целей на Азовском море

В канун Нового года президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь. Глава государства встретился с пограничниками Донецкого отряда и на побережье Азовского моря открыл современную систему раннего выявления, предупреждения и идентификации целей «AEROS», сообщает Госпогранслужба.

Кроме того, президент поздравил пограничников с наступающим праздником и поблагодарил за надежную защиту страны, вручил охранникам границы бронированные автомобили, снайперские винтовки, беспилотные комплексы и малый боевой катер морской охраны.

"Открытая система раннего выявления и предупреждения «AEROS» производства США, которой оборудован пограничный пост технического наблюдения, является первым шагом в создании современной системы контроля за морской обстановкой. Она предназначена для радиолокационного и оптико-электронного наблюдения за надводными, воздушными и наземными целями. Технические возможности системы позволяют обеспечить круглосуточный контроль за Азовским морем в пределах Донецкой области и заблаговременно реагировать на обстановку. В темное время суток охрана морского участка усиливается за счет использования прожекторной станции. Сейчас также проводится работа по дальнейшей модернизации береговых постов технического наблюдения и замены устаревшего оборудования на современные системы", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники продемонстрировали главе государства возможности системы «AEROS», порядок работы по отслеживанию судов и оборудование, с помощью которого организуется служба.

"Сегодня я в Мариуполе, чтобы выразить украинским военным большое уважение от всех соотечественников, от государства, и от себя лично", - подчеркнул Петр Порошенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»