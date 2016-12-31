Дорогие читатели! С Новым годом!

Дорогие наши читатели! Вот и пролетел еще один год – для кого-то быстро, но обязательно оставив за собой шлейф приятных воспоминаний и незабываемых эмоций. Мы понимаем, что в наше время осталось не так много поводов для веселья, но пусть хоть новогодняя ночь подарит нам то долгожданное чудо – для каждого свое, такое сокровенное.



В год Красного Огненного Петуха хочется пожелать пламени и страсти в отношениях с любимыми людьми, благополучия в ваших семьях, крепкого здоровья, достатка и самое главное – мирного неба над головой. Пусть эта ночь принесет волшебство, соединит любящие сердца, помирит врагов, напомнит о самом главном в нашей жизни – семье. Под бой курантов обнимите своих родных и близких, почувствуйте их теплоту, поделитесь с ними частичкой своего сердца – и пусть весь год в ваших семьях будет царить гармония и любовь.



Мы верим в то, что добро обязательно принесет мир и счастье каждому, что даже в эту морозную ночь каждому засияет свой собственный лучик солнца, поэтому не бойтесь открывать свое сердце и уверенно идите к светлому будущему! А мы постараемся доносить до вас только хорошие и позитивные новости!



С Новым годом! Мир Вам!