В Мариуполь едут председатель ОБСЕ и глава МИД Украины

Сегодня, 3 января, в Мариуполь приедут министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

В частности, гости обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения минских договоренностей.

Как сообщает пресс-служба горсовета Курц и Климкин поедут в поселок Виноградное, а завтра, 4 января, проведут пресс-конференцию в Мариуполе.