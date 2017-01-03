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Рубрика: Новости Мариуполя
03-01-2017, 08:31
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В Мариуполь едут председатель ОБСЕ и глава МИД Украины

Сегодня, 3 января, в Мариуполь приедут министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

В частности, гости обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения минских договоренностей.

Как сообщает пресс-служба горсовета Курц и Климкин поедут в поселок Виноградное, а завтра, 4 января, проведут пресс-конференцию в Мариуполе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»