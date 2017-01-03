В новогодние праздники в мариупольской многоэтажке ревнивец зарезал свою жену

1 января в одной из многоэтажек Мариуполя произошло убийство: между супругами возник конфликт на почве ревности, в результате которого мужчина схватил нож и ударил свою сожительницу. Пострадавшая упала на кровать, а ее возлюбленный в это время «заботливо» укрыл ее одеялом и оставил умирать.

По выводам экспертов, женщина умерла не от ранения, а от потери крови. Убийца же в это время продолжал застолье, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Преступник 1980 года рождения задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он привлекается к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы.