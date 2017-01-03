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Рубрика: Происшествия
03-01-2017, 10:04
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В селе под Мариуполем убили военного

В ночь с 1 на 2 января в парке села Донское Волновахского района произошла драка между местными жителями и военнослужащим ВСУ из Херсона. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В больнице 34-летний военнослужащий скончался. Еще два человека травмированы.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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