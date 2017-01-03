Перемен, мы ждем перемен

Вот и наступил долгожданный 2017 год. Следующий за високосным годом, он, априори, должен быть удачнее для каждого из нас. Во всяком случае, так хотелось бы в это верить…

Новый год – еще одна чистая страница жизненной книги, с которой многие ассоциируют начало более успешного и счастливого этапа жизни. Момент прощания с мнимыми идеалами, вредными привычками, нелюбимой работой – идеальное время для изменений в лучшую сторону, смены внешнего образа, приобретения новых увлечений и кардинальной переориентации жизненных приоритетов… Стоп!

В такую идеалистическую сказку готовы верить многие, наивно полагая, что со сменой календарного года в жизнь отчаянно ворвутся позитивные и ожидаемые перемены к лучшему. Волей счастливого случая, возможно, именно так и случается. И как бы хотелось верить, что это не исключение из правила, а закономерность.

Однако из года в год мы загадываем все то же заветное желание и из года в год надеемся, что следующий приходящий будет успешнее, счастливее и плодотворнее года предыдущего.

Но стоит ли уповать на столь фантастическое представление о всесилии годового цикла? Ждать рассвета, ждать понедельника или нового года, чтобы решиться на важные перемены в своей жизни? Быть может, новый этап своей жизни стоит начинать с назревшей необходимости это сделать, возлагая надежды не на свои мечты, а на собственные силы.