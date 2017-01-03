В первый день 2017 года в Мариуполе родилось 14 малышей

В первый день 2017 года, 1 января, в Мариуполе родилось 14 детей: 8 мальчиков и 6 девочек, сообщает пресс-служба горсовета.

Вчера, 2 января, лечебные учреждения посетил городской голова Вадим Бойченко, который лично поздравил мам и их малышей. Каждой маме он вручил подарки для новорожденных, пожелав им и их деткам крепкого здоровья.

«Если в прошлом году мы поздравляли 8 новорожденных, то в этом году - 14. Значит, мы на верном пути. Нас становится больше! Хочу пожелать новорожденным детям, чтобы они связывали свое будущее с нашим городом, а мы будем делать все, чтобы им этого хотелось», - отметил Бойченко.