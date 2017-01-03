Несмотря на удвоенное увеличение минимальной зарплаты, этого явно недостаточно…

Всем в нашей стране должно быть известно (эту новость усвоили из украинских СМИ даже младенцы), что согласно закону Украины «О государственном бюджете на 2017 год», с 1 января начавшегося года увеличена минимальная зарплата сразу на 100%, теперь её месячный размер составляет 3200 гривен. В почасовом разрезе - это 19,34 гривны в час.

Много это или мало? Давайте разберёмся. Сразу же после размещения на сайте rada.gov.ua законопроекта №5130 начались бурные обсуждения данного предложения. Причём споры велись до хрипоты. Принимали участие в «баталиях» как сторонники, так и противники столь резкого увеличения «минималки».

Но, свершилось… Теперь, поостыв от споров, все решают об источниках финансирования столь необычного для украинского правительства решения. Если в бюджетной сфере всё более-менее понятно – в Госбюджете-2017 на эти цели деньги запланированы, то для предпринимателей это стало неприятным „сюрпризом“ – вся ответственность возложена на их „плечи“, вкупе с ростом налогов…

Но, сегодня не об этом. Сегодня о том, что для наших работников, привыкших получать „копейки“ за каждодневный нелёгкий труд, такой рост зарплат кажется почти „манной небесной“… Но… Это только для нашей нищей страны. Люди других стран живут куда как более по-человечески. И примером тому может служить такая страна, как Израиль. Как сообщает Newsru, там минимальная зарплата с 1 января 2017 года увеличена до 5 тысяч шекелей в месяц, а почасовая оплата труда израильтян выросла до 26,88 шекеля в час.

Для того чтобы вы больше прониклись, переведём шекели в родные нам гривны. Так вот - 26,88 шекеля это 194,25 гривны. То есть каждый израильтянин, получающий минимальную зарплату, зарабатывает в час не менее 194,25 гривны. А украинец за такой же час (ничем не отличающийся от израильского, да и любого другого) получает в 10 раз (!!!) меньше – 19,34 гривны.

Чувствуете разницу? Видимо, ответ на вопрос – много это или мало – получен исчерпывающий. Мало, несоизмеримо мало. Но и на это „грошей нема“…

И это всего лишь один пример. А ведь вместо Израиля можно было привести опыт любой другой страны, без существенной разницы, с тем же результатом…

Видимо, этот фактор в немалой степени повлиял на решение многих украинцев сменить свою Родину, навсегда поменяв и место жительства, и гражданство…