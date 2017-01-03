Военнослужащего под Мариуполем убил его сослуживец

Как сообщалось ранее, вчера ночью в ходе драки в селе Донское Волновахского района был убит военнослужащий. Также ранен один из местных жителей.

По информации пресс-службы областного главка полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части – 43-летний житель Запорожья. У него изъято орудие преступления - огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу.

Сам злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Волновахского ОП.

Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.