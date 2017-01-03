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Рубрика: Новости Донбасса
03-01-2017, 15:41
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Сутки в ВСУ прошли без потерь

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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