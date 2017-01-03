Сутки в ВСУ прошли без потерь

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения.
Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения.
Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Его похоронили 1 января
В результате неосторожного обращения с оружием