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Рубрика: Новости Донбасса
03-01-2017, 16:00
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На Донбассе продолжаются вооруженные провокации, в ход идут запрещенные минометы

Луганское направление

Здесь устроили две вооруженные провокации вблизи Новозвановки и еще две у села Лобачево. Также нарушения перемирия зафиксированы в районе Новоалександровки и Станицы Луганской.

Как рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, тяжелое вооружение не применялось. Каждая провокация длилась не более 10 минут.

Донецкое направление

Здесь открыли огонь из 82-мм минометов на Светлодарской дуге, выпустив 16 мин по украинским позициям у поселка Луганское. В остальных «горячих точках» – а это Авдеевка и горловский периметр – стреляли из стрелкового оружия и гранатометов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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