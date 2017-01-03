Курц и Климкин пообщались с жителями Виноградного и передали мэрии Мариуполя противоминные таблички

Как сообщалось ранее, сегодня Мариуполь посетили министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который 1 января стал председателем ОБСЕ, и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Они побывали в поселке Виноградное, которое не раз страдало от обстрелов, где пообщались с местными жителями, после чего передали городскому голове Вадиму Бойченко 300 противоминных маркеров. Всего Мариуполь получит тысячу таких табличек.

Также гости посетили КПП «Пищевик» и офис ОБСЕ в Мариуполе.

Курц и Климкин приехали в Мариуполь на два дня.