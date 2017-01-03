В Чехии из могилы вырыли останки украинского поэта Александра Олеся

На Ольшанском кладбище в Праге (Чехия) вырыли из могилы останки украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы) умершего в 1944 году. В его могиле теперь хотят захоронить тело другого человека.

Дело в том, что за место на этом кладбище перестали платить ренту. Ранее 20 тысяч чешских крон на 10 лет (около 20 тыс. грн) вносил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, но недавно он умер. Его сын хочет похоронить отца в этой могиле.

Захоронение уже раскопали. Президент Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию, а также связаться с родственниками Олеся в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине.