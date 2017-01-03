В Украину идет похолодание до -26 со снегом и метелью

Синоптики обещают, что уже с 6-7 января в Украину придет резкое похолодание. В некоторых регионах столбики термометров опустятся до 26 градусов мороза.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое снижение температуры: ночью до 13-19 градусов мороза (в Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях), местами до 20-26 градусов мороза, днем до 11-17 градусов мороза. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до 7-13 градусов мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6 градусов мороза», - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Также ожидается снег, местами сильные снегопады, метели и усиление ветра до 15-22 м/сек.