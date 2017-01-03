В секторе «М» били из БМП, работали снайперы

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении было неспокойно.
По Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному били из гранатометов и вооружения БМП.
Кроме того, в районе Широкино и Талаковки работали снайперы.
По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении было неспокойно.
По Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному били из гранатометов и вооружения БМП.
Кроме того, в районе Широкино и Талаковки работали снайперы.
За день 23 раза нарушили режим прекращения огня
Также неспокойно было вблизи Талаковки, Павлополя и села Гнутово