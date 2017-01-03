В Украине стали пропадать крупнейшие телеканалы

Уже в новогоднюю ночь многие провайдеры стали отключать крупнейшие украинские телеканалы, среди которых «1+1», «Интер» и «Украина». Причина тому - закон, который меняет правила трансляции украинского кабельного телевидения.

Так, если раньше трансляция этих каналов была абсолютно бесплатной, то теперь в этом списке остались только такие каналы, как «Рада» и «UA:Перший». Остальные медиагруппы получили право требовать деньги за предоставление своих услуг – и некоторые кабельные операторы просто отключили их каналы.

Прайс-лист украинских медиагрупп следующий:

5 канал – 0,1 грн за одного абонента в месяц.

Пакет каналов 1+1 media (6 каналов: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Униан ТВ и Бигуди) - 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов StarLightMedia (6 каналов: СТБ, ICTV, Новый канал, QTV, М1 и М2) - 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов Медиа Группа Украина (3 канала: Украина, НЛО TV и Индиго TV) - 0,45грн за 1 абонента в месяц.

Inter Media Group – 3 грн за 1 абонента в месяц.

Таким образом, сумма «набегает» немаленькая – несколько миллионов гривен в месяц.

Скорее всего, «не за горами» повышение тарифов. "Укртелеком" и "Киевстар" уже анонсировали повышение цен, а "Триолан" с 1 января ввел абонплату 15 грн.

«Объективно стоимость услуг кабельных операторов должна будет стать выше. Ситуация такая на рынке – все дорожает. Во-первых, инфляция, во-вторых, курс гривны, в третьих – этот новый закон. По моим прогнозам, в среднем цена в 2017 годы на услуги доступа в интернет и ТВ может вырасти до 20%», - прогнозирует председатель совета Телекомпалаты Татьяна Попова.

Но у зрителей все равно останется возможность бесплатно смотреть центральное ТВ в аналоговом режиме (у кого сохранились обычные телевизионные антенны), а также в цифровом эфире (кто установил специальное устройство для принятия сигнала).