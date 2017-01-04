Поэта Александра Олеся перезахоронят в Украине

Как сообщалось ранее, в Праге (Чехия) разрыли могилу украинского поэта Александра Олеся, который умер в 1944 году. За это место перестали платить ренту, поэтому в этой могиле похоронят другого человека.

Украинские чиновники отыскали в Канаде двух правнуков писателя, которые в результате дали согласие на перевозку останков в Украину, где они и будут перезахоронены.

«Мы нашли двух канадских правнуков Александра Олеся. Родные согласны на его перезахоронение в Украине. Пусть пухом ему будет наша земля», - сообщил в социальных сетях посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Перезахоронением будет заниматься Министерство культуры. «Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на родину. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине», - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.