Неслучайно в первые дни нового года уместно вспомнить известное пятистишие А.С. Пушкина и поговорить о науке. А точнее — поговорить об одном из величайших физиков, математиков и астрономов 17 века, чей ум и опыт создали закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики.

Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона (Newton Day). Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.

Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым. С.И. Вавилов в биографии «Исаак Ньютон» цитирует слова одного из близких знакомых Ньютона, Стаклея:

«После обеда (в Лондоне, у Ньютона) погода была жаркая; мы перешли в сад и пили чай под тенью нескольких яблонь; были только мы вдвоём. Между прочим, сэр Исаак сказал мне, что точно в такой же обстановке он находился, когда впервые ему пришла в голову мысль о тяготении. Она была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он про себя, почему не в сторону, а всегда к центру Земли. Должна существовать притягательная сила в материи, сосредоточенная в центре Земли. Если материя так тянет другую материю, то должна существовать пропорциональность её количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко. Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью, простирающаяся по всей Вселенной».

И хотя многие закономерности и теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены за прошедшие три века, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона — в день рождения великого англичанина.

Одним из мест, посещаемых в День Ньютона, является могила ученого в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Надпись на могильном памятнике сконцентрировала лишь некоторые аспекты деятельности ученого, но и этих слов достаточно для понимания глубины его величия:

«Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при этом различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и верный истолкователь природы, древности и св. писания, он утверждал своей философией величие всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого...».

День памяти святой Анастасии

Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. Ее мать, тайная христианка, поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

В темницах Рима в то время томилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Оставшись вдовой, она употребила наследство на милосердные цели.

После того, как святого Хрисогона казнили по решению императора Диоклитиана, святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности — поэтому Анастасию и называют Узорешительницей.

Когда стало известно, что Анастасия — христианка, император Диоклитиан приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — Христу...».

Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией (молодой вдовой-христианкой из Македонии, которая помогала ей в благочестивых трудах) продолжала служить узникам.

Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти анфипатом (начальником области) Никитием в их родном городе Никее. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученице являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками.

Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа — святая Анастасия крестила их. Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг в 304 году святая Анастасия Узорешительница.

Тело святой осталось невредимым — похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. В целом же погода этого дня указывает на погоду октября.

Именины:

Анастасия, Дмитрий, Федор