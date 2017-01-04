Полторак рассказал о значении высот, занятых ВСУ на Светлодарской дуге

Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «5-му каналу» рассказал, как украинские военнослужащие заняли новые высоты на Светлодарской дуге и что им это даст.

«Очень тяжелая ситуация в течение этого года – это Светлодарская дуга. Здесь я хотел бы сказать, что военные ВСУ профессионально выполнили задачи, которые были поставлены перед ними», - отметил Полторак.

По его словам, занятие новых позиций позволит уменьшить количество обстрелов. «Светлодарская дуга – это один из примеров, когда мы были вынуждены реагировать на движение террористических группировок вперед на занятие ими важных высот, и те штурмовые действия, которые начались со стороны террористических группировок, получили достойный ответ, и уже практически на плечах наступающих группировок мы заняли как раз те высоты и важные позиции – опорные пункты, которые дают нам возможность значительно уменьшить количество обстрелов на том направлении, и уменьшить риски обхода наших подразделений, и захват объектов в «серой зоне», - подчеркнул министр обороны.