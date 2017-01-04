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Рубрика: Новости Украины и мира
04-01-2017, 09:38
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Нацбанк снизил лимит расчетов наличными до 50 тысяч гривен в день

С сегодняшнего дня, 4 января, Национальный банк Украины снизил предельную сумму расчетов наличными втрое – со 150 до 50 тысяч гривен в день.

Согласно постановлению НБУ № 407, предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием в течение одного дня в размере 50 тысяч гривен, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тысяч гривен.

При этом лимита на безналичные перечисления нет.

«Установление предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц на уровне 50 тысяч гривен будет способствовать: обеспечению стабильных поступлений наличности в банковской системе и ускорению ее обращения; сужению сферы использования наличных и ускорению развития безналичного сегмента», - отмечает пресс-служба НБУ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»