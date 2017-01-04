Скандал с награждением военных в Мариуполе: в новогоднюю ночь бойцов оставили в холодном амбаре

Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Степан Полторак поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование по факту случившегося 31 декабря в аэропорту Мариуполя.

Как выяснилось, в этот день президент Украины Петр Порошенко в городе награждал военнослужащих и поздравлял их с Новым годом. В Мариуполь прибыли 15 бойцов, которые отличились в боях на Светлодарской дуге.

После торжеств военных оставили в холодном и пустом ангаре, где они встретили Новый год и находились там до утра 1 января. Отправить их в места дислокации якобы помешала погода.

«Ох кому-то будет о-о-очень больно-больно. С погодой действительно была непредсказуемая задница. Но вопросы размещения и обеспечения едой – вопрос непосредственных исполнителей уровня штаба сектора. Вот только им недосуг, они были в процессе празднования», - написал в Facebook советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

Полторак выразил возмущение действиями руководства ВСУ, которое не обеспечило надлежащего размещения награжденных военных. «По результатам расследования будут приняты соответствующие решения относительно ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации», - отметил он.