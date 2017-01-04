В Мариуполе 12-летняя девочка после Нового года не вернулась домой

По информации пресс-службы горуправления полиции, в новогодние праздники в Мариуполе пропала 12-летняя девочка. Отец сообщил об исчезновении дочери вечером 1 января.

Как выяснилось, девочка ушла из дома в обед 31 декабря. Новый год она отмечала у подруги, но к вечеру следующего дня дома не появилась. Беглянку нашли за пределами города – возвращаться она не собиралась.

С семьей проведена профилактическая беседа и составлены административные материалы по факту невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.

Праздничные дни продолжаются. Вскоре жители будут встречать Рождество. Правоохранители еще раз обращаются к родителям с просьбой следить за своими детьми, чтобы избежать несчастных случаев с их участием и иметь возможность владеть информацией об их местонахождении и состоянии здоровья. В случае, если связь с несовершеннолетними отсутствует, а дома их нет, немедленно звоните в полицию по телефону 102.