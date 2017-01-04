Курц: ОБСЕ будет расширять зону своего контроля на весь Донбасс

В ходе сегодняшнего брифинга в Мариуполе новоназначенный председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил, что ОБСЕ будет расширять зону своего контроля на весь Донбасс.

«Мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат более эффективно, могла проводить наблюдения на всей территории Донбасса, и чтобы было достигнуто прекращение огня», - подчеркнул Курц.

Он также добавил, что усилий одной миссии ОБСЕ недостаточно: «Должны быть усилия представителей регионов, представителей, принимающих решения по Москве, в Киеве и других странах».