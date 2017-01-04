На Донетчине на пожаре погиб 55-летний мужчина

Минувшей ночью в селе Кураховка Донецкой области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения в летней кухне спасатели нашли тело 55-летнего местного жителя.

По информации пресс-службы областного главка полиции, погибший присматривал за домом своего товарища, который был в отъезде. Поздно ночью мужчина пришел выпивший и заснул, не потушив сигарету, что привело к возгоранию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.