По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедшие сутки, 3 января, в зоне проведения антитеррористической операции не пострадал ни один мирный житель.
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Рубрика: Новости Донбасса
04-01-2017, 13:14
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ВГА: в зоне АТО не пострадал ни один мирный житель
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»