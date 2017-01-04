На Донбассе активно применяют запрещенные минометы, вооруженные провокации продолжаются

Луганское направление

Вчера противник был активным только в районе Попасной. Там провели семь вооруженных провокаций с использованием гранатометов различных систем и пулеметов. Каждый эпизод нарушения тишины длился не более 15 минут. Стреляли как днем, так и ночью. Такие факты обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Донецкое направление

Здесь не прекращают применять запрещенные минскими договоренностями минометы на Светлодарской дуге. В ходе обстрелов позиций сил АТО в районе Луганского выпустили 35 минометных мин. Там же в течение суток использовали гранатометы и стрелковое оружие. Всего на этом участке фронта открывали огонь 6 раз.

Остальные обстрелы на Донецком направлении зафиксированы на севере Горловки, в Авдеевской промзоне и в районе Донецкого аэропорта. Тяжелого вооружения на этих участках не применяли.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 14 обстрелов, в том числе 3 – с применением тяжелого вооружения (минометов).