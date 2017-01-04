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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
04-01-2017, 15:07
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В секторе «Мариуполь» две трети обстрелов приходится на приморские рубежи

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 18 обстрелов, 1 из которых – с применением минометов.

Здесь практически без изменений. Две трети обстрелов на этом направлении и в дальнейшем приходится на приморские рубежи – участок фронта Водяное – Широкино – где планомерно открывали огонь в сторону сил АТО в течение всех суток.

На этих рубежах активно применяли бронетехнику и снайперов. Также в Широкино вчера выпустили три минометные мины по украинским позициям.

Остальные вооруженные провокации состоялись на участке фронта Марьинка – Красногоровка, в Павлополе и Талаковке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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