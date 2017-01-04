Запрещенный в Крыму фестиваль KaZantip проходит во Вьетнаме

Как сообщают СМИ, на острове Фукуок во Вьетнаме сейчас проходит фестиваль Epizode - преемник крымского KaZantip. Он стартовал 31 декабря и продлится до 14 января.

Большинство посетителей фестиваля – россияне, которые прихватили с собой главный атрибут KaZantip – желтый чемодан.

Дискотеки на мероприятии проводятся бесплатно, здесь есть три танцпола, а посетителей ежедневно радуют различными акциями. За правопорядком следят полицейские.

Напомним, KaZantip запретили в Крыму в 2013 году, позже под запрет попал и его преемник – Befooz.