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Рубрика: Новости Мариуполя
04-01-2017, 17:35
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Запрещенный в Крыму фестиваль KaZantip проходит во Вьетнаме

Как сообщают СМИ, на острове Фукуок во Вьетнаме сейчас проходит фестиваль Epizode - преемник крымского KaZantip. Он стартовал 31 декабря и продлится до 14 января.

Большинство посетителей фестиваля – россияне, которые прихватили с собой главный атрибут KaZantip – желтый чемодан.

Дискотеки на мероприятии проводятся бесплатно, здесь есть три танцпола, а посетителей ежедневно радуют различными акциями. За правопорядком следят полицейские.

Напомним, KaZantip запретили в Крыму в 2013 году, позже под запрет попал и его преемник – Befooz.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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