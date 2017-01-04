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Рубрика: Новости Донбасса
04-01-2017, 20:04
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В освобожденном Новолуганском нашли мешок с тротилом и гранатами

В освобожденном Новолуганском, где только недавно начал работать сводный отряд правоохранителей, сегодня нашли тайник с боеприпасами. Полиэтиленовый мешок лежал между гаражами в автокооперативе под открытым небом. До жилых домов – не более 300 метров, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Всего изъято 10 противотанковых мин, гранату «Ф-1» с запалом и 9 тротиловых шашек по 200 граммов каждая.

Сейчас полицейские устанавливают, кто оставил боеприпасы в месте, где они могли повлечь непоправимый ущерб для местных жителей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»