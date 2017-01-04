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Рубрика: Новости Мариуполя
04-01-2017, 20:34
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Заключенному в Мариупольском СИЗО в сгущенке передали таблетки

В Мариупольском СИЗО сотрудники обнаружили запрещенную посылку: в сгущенке, которую 20-летний житель Левобережья передавал 28-летнему арестанту, нашли подозрительные таблетки белого цвета.

Каким образом таблетки туда попали и кто на самом деле отправитель – выясняют правоохранители, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.311 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»