Заключенному в Мариупольском СИЗО в сгущенке передали таблетки

В Мариупольском СИЗО сотрудники обнаружили запрещенную посылку: в сгущенке, которую 20-летний житель Левобережья передавал 28-летнему арестанту, нашли подозрительные таблетки белого цвета.
Каким образом таблетки туда попали и кто на самом деле отправитель – выясняют правоохранители, сообщает пресс-служба горуправления полиции.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.311 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.