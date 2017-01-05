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Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 08:02
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АТЦ: под Мариуполем били из БМП, минометов различных калибров

По информации пресс-центра АТО, минувшие сутки на Мариупольском направлении прошли неспокойно. Здесь продолжались нарушения режима прекращения огня.

В частности, позиции военных в районе Водяного, Лебединского и Широкино неоднократно обстреливали из минометов различных калибров. Кроме того, по Широкино периодически стреляли из вооружения БМП.

Тем временем из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Гнутово, Широкино, Талаковке, Павлополю.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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