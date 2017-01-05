В Мариуполе сегодня отключат воду в десятках домов

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 5 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 15:00 будет прекращена подача воды по ул.Латышева, 37, 39.
Также с 9:00 до 17:00 без воды останутся жители по адресам:
- Изотова, 1-15;
- Ткачева, 1-12;
- Гурьевская, 14-88;
- Стахановская, 20-38;
- Таганрогская, 15-97;
- Молонова, 1-17;
- Мерзляка, 2-16;
- Граверная, 1-17;
- Лепорского, 2-18;
- пер.Банный, 1-11;
- Короленко, 3-21;
- пер.Короленко, 1-4;
- пер.Шепотинника, 1-12;
- Гугеля, 14-32;
- Киевская, 33, 35, 37, 39, 45/1, 45/2, 47.