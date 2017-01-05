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Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 08:18
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В Мариуполе сегодня отключат воду в десятках домов

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 5 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 15:00 будет прекращена подача воды по ул.Латышева, 37, 39.

Также с 9:00 до 17:00 без воды останутся жители по адресам:

  • Изотова, 1-15;
  • Ткачева, 1-12;
  • Гурьевская, 14-88;
  • Стахановская, 20-38;
  • Таганрогская, 15-97;
  • Молонова, 1-17;
  • Мерзляка, 2-16;
  • Граверная, 1-17;
  • Лепорского, 2-18;
  • пер.Банный, 1-11;
  • Короленко, 3-21;
  • пер.Короленко, 1-4;
  • пер.Шепотинника, 1-12;
  • Гугеля, 14-32;
  • Киевская, 33, 35, 37, 39, 45/1, 45/2, 47.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»