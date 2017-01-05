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Рубрика: Новости Донбасса
05-01-2017, 08:42
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В зоне АТО 52 обстрела: неспокойно на Светлодарской дуге, есть раненые

По информации пресс-центра АТО, в течение минувших суток продолжились обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях. Всего произошло 52 нарушения режима "тишины".

Неспокойно было и на Донецком направлении, в частнсти - Светлодарской дуге. Из 152 миллиметровой артиллерии ударили по позициям в районе Троицкого. Из 120 и 82 миллиметровых минометов велся огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславском стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской – из гранатометов.

Один украинский военнослужащий ранен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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