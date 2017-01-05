На Донетчине убрали блокпост на дороге Северск-Бахмут

Украинские военные убрали блокпост на автомобильной дороге, ведущей из Северска в Бахмут.



Вопрос о целесообразности функционирования отдельных внутренних блокпостов был инициирован председателем Бахмутской райадминистрации Владимиром Бохоновым. Данное предложение было рассмотрено военным командованием, пишет «Знамя индустрии».



Теперь жители близлежащих сел смогут быстрее добираться в Соледар и Бахмут.



Возможно, в ближайшем будущем решат вопрос и по пункту пропуска из Часов Яра. «Именно здесь зачастую простаивают часами жители близлежащего города. Кроме того, в этом месте неоднократно возникали конфликтные ситуации между военными и гражданским населением», - отмечает издание.