Украинские военные убрали блокпост на автомобильной дороге, ведущей из Северска в Бахмут.
Вопрос о целесообразности функционирования отдельных внутренних блокпостов был инициирован председателем Бахмутской райадминистрации Владимиром Бохоновым. Данное предложение было рассмотрено военным командованием, пишет «Знамя индустрии».
Теперь жители близлежащих сел смогут быстрее добираться в Соледар и Бахмут.
Возможно, в ближайшем будущем решат вопрос и по пункту пропуска из Часов Яра. «Именно здесь зачастую простаивают часами жители близлежащего города. Кроме того, в этом месте неоднократно возникали конфликтные ситуации между военными и гражданским населением», - отмечает издание.
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Рубрика: Новости Донбасса
05-01-2017, 09:30
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На Донетчине убрали блокпост на дороге Северск-Бахмут
Украинские военные убрали блокпост на автомобильной дороге, ведущей из Северска в Бахмут.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»