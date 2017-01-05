В Мариуполе завершен новый 270-метровый мурал: он может попасть в «Книгу рекордов Украины»

В Кальмиусском районе завершены работы по созданию мурала длиной в 270 метров. Над ним больше месяца трудились мариупольские художники. Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор ПАО «ММК им. Ильича» Юрий Зинченко.

К слову, появление мурала приурочено к 120-летию металлургического комбината.



«Теперь, проезжая по проспекту Никопольскому, мы видим целостную картину. В ней – о комбинате будущего и о нашем городе, неразрывно связанном с металлургией», - написал Зинченко.

По его словам, мариупольский стрит-арт объект может стать рекордным - подана заявка на участие в национальном проекте «Книга рекордов Украины».