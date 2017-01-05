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Рубрика: Происшествия
05-01-2017, 10:42
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[Фото]

В Мариуполе пьяный водитель совершил наезд сразу на 4 иномарки

Этой ночью инспекторы выявили 4 водителей с признаками алкогольного опьянения. У некоторых из них уровень алкоголя в крови превышал норму более чем в 11 раз, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Так, по улице Зои Космодемьянской инспекторы заметили, как водитель автомобиля Mercedes Benz, выезжая с автомойки, не включил сигнал поворота. Общаясь с нарушителем, полицейские обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти процедуру освидетельствования. Результат теста оказался положительным - 2,24 промилле.

А водитель автомобиля Honda Civic из-за нетрезвого состояния спровоцировал ДТП с участием сразу 5 автомобилей. На улице Георгиевской мужчина совершил наезд на припаркованные автомобили Fiat Ducato, Mitsubishi Pajero Sport, Mercedes Vito и Ford Transit. Несмотря на наличие явных признаков опьянения, от прохождения теста на наличие алкоголя в крови 38-летний мариуполец отказался.

На всех нарушителей патрульные составили протоколы по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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