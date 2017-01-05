2 миллиона евро от Австрии для Донбасса пойдут на разминирование, гуманитарную помощь у линии фронта, поддержку объектов жизнедеятельности

В Донецкой военно-гражданской администрации рассказали, на что пойдут 2 миллиона евро гуманитарной помощи от Австрии, выделенные для Донбасса.



По словам замглавы Донецкой ВГА Евгения Вилинского, основные направления деятельности - разминирование, гуманитарная помощь у линии фронта, поддержка объектов жизнедеятельности.



В облгосадминистрации надеются, что средства будут направлены как можно быстрее.



Вилинский подчеркнул, что визит председателя ОБСЕ Себастьяна Курца на Донбасс является свидетельством того, что Украина остается в центре внимания европейских политиков. "Мы обсуждали не только безопасность, но и дальнейшее развитие Донецкой области", - добавил он.