Директоров школ и больниц освободили от заполнения электронных деклараций о доходах в соответствии с заключительными положениями закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января, передают "Українські Новини".
Согласно ему, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).
Норма об обязательном заполнении электронных деклараций теперь не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.
Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.
Напомним, ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции пообещали, что руководители школ и вузов будут подавать е-декларации с 1 января 2017 года.
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Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций
Директоров школ и больниц освободили от заполнения электронных деклараций о доходах в соответствии с заключительными положениями закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января, передают "Українські Новини".
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Редакция «Мариупольских новостей»