Участники АТО смогут раньше выходить на пенсию

Президент Петр Порошенко подписал закон о пенсионном обеспечении отдельных категорий участников антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Законом предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет. Действие закона распространяется на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.



Такое же право получают участники боевых действий в составе добробатов, которые были включены в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии и других государственных военных формирований и правоохранительных органов.



Военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в АТО, также смогут идти на пенсию в этом возрасте.



Кроме того, женам (мужьям) и родителям военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время участия в боевых действиях на Донбассе, также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.



Отметим, что в Украине пенсионный возраст установлен такой: 60 лет - для мужчин, а для женщин - 55.