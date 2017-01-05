Президент Петр Порошенко подписал закон о пенсионном обеспечении отдельных категорий участников антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет. Действие закона распространяется на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Такое же право получают участники боевых действий в составе добробатов, которые были включены в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии и других государственных военных формирований и правоохранительных органов.
Военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в АТО, также смогут идти на пенсию в этом возрасте.
Кроме того, женам (мужьям) и родителям военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время участия в боевых действиях на Донбассе, также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.
Отметим, что в Украине пенсионный возраст установлен такой: 60 лет - для мужчин, а для женщин - 55.
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Участники АТО смогут раньше выходить на пенсию
Президент Петр Порошенко подписал закон о пенсионном обеспечении отдельных категорий участников антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»