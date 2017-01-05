vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1219 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
05-01-2017, 11:58
Просмотров: 359
Комментариев: 0

Из Донецка в Ясиноватую пустят дополнительные автобусы

Вопрос об автобусном сообщении между Донецком и Ясиноватой обсуждается уже достаточно давно. Жители городов жалуются, что транспортное сообщение недостаточно развито.

Глава ДНР Александр Захарченко, взял этот вопрос под свой контроль и пообещал помочь. Для разрешения вопроса будут взяты несколько автобусов из Тельманского района, которые там стоят в связи с отсутствием топлива. Их передадут в Ясиноватую, пишет одно из изданий ДНР.

"Это позволит решить проблему автобусов междугородного сообщения между Ясиноватой, Донецком и Макеевкой. В первые дни нового года мы закроем этот вопрос", — сказал Захарченко.




Port
Loading...

Читайте также:

На Донетчине убрали блокпост на дороге Северск-Бахмут

Вопрос был инициирован председателем Бахмутской райадминистрации


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»