Вопрос об автобусном сообщении между Донецком и Ясиноватой обсуждается уже достаточно давно. Жители городов жалуются, что транспортное сообщение недостаточно развито.
Глава ДНР Александр Захарченко, взял этот вопрос под свой контроль и пообещал помочь. Для разрешения вопроса будут взяты несколько автобусов из Тельманского района, которые там стоят в связи с отсутствием топлива. Их передадут в Ясиноватую, пишет одно из изданий ДНР.
"Это позволит решить проблему автобусов междугородного сообщения между Ясиноватой, Донецком и Макеевкой. В первые дни нового года мы закроем этот вопрос", — сказал Захарченко.
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Рубрика: Новости Донбасса
05-01-2017, 11:58
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Из Донецка в Ясиноватую пустят дополнительные автобусы
Вопрос об автобусном сообщении между Донецком и Ясиноватой обсуждается уже достаточно давно. Жители городов жалуются, что транспортное сообщение недостаточно развито.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»