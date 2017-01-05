Об изменениях в условиях приема в высшие учебные заведения в 2017 году

Радикальных изменений в условиях приема в высшие учебные заведения в 2017 году не предвидится. Об этом сообщили в Донецком региональном центре оценивания качества образования.



Специалисты объяснили, что абитуриентов будут отбирать на основе результатов ВНО, среднего балла аттестата, вступительных экзаменов или творческого конкурса (в случаях, предусмотренных законодательством), балла за успешное окончание подготовительных курсов (для отдельных специальностей) и коэффициентов предметов, определенных в правилах приема вуза. Также в следующем году продолжат работать образовательные центры и «Донбасс-Украина», и «Крым-Украина». МОН максимально будет способствовать вступлению в украинские вузы граждан, проживающих на временно оккупированной и неподконтрольной Украине территории.



Для абитуриентов, наверное, самым заметным станет уменьшение количества заявлений, которые они смогут подать на места госзаказа: 9 заявлений на 4 специальности, а не 15 на 5, как было в этом году.



В условиях приема 2017 года внедрены четыре коэффициента конкурсного балла - региональный, отраслевой, сельский и первоочередной.



Региональный коэффициент ориентирован на то, чтобы создать лучшие возможности для абитуриентов, которые выбрали вузы в регионах Украины. Например, для Донецкой и Луганской областей и перемещенных вузов он будет составлять - 1,03.



Отраслевой коэффициент - 1,03 - будет использоваться только для поданных заявлений с первыми приоритетами на инженерно-технические и естественно-математические специальности, которые нуждаются в поддержке. Если поступающий выбирает такой приоритет, еще и в одном из региональных вузов, то это заметно повышает его шансы на поступление.



Первоочередной коэффициент 1,10 предусмотрен при зачислении в высшие медицинские и педагогические учебные заведения по государственному заказу лицам, заключившим соглашение об отработке не менее трех лет в сельской местности или поселках городского типа.



Сельский коэффициент - 1,02 - будет касаться лиц, которые получили полное общее среднее образование в учебных заведениях на территории сельских населенных пунктов в год поступления.



В 2017 году прием заявлений в вузы будет проходить исключительно в электронной форме - с 12 до 26 июля. Обращаем внимание, что школьные аттестаты будут вручены выпускникам в третьей декаде июня. А уже с 29 июня можно будет регистрировать свои электронные кабинеты и загружать туда сканированные копии необходимых документов. Было бы хорошо, если бы до 11 июля это сделало большинство поступающих, что позволит уменьшить пиковую нагрузку, которая длится первые два-три дня вступительной кампании.