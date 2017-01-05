vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1410 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 13:34
Просмотров: 452
Комментариев: 0
[Фото]

Погибшему бойцу Нацгвардии в родном поселке Сартана открыли мемориальную доску

Сегодня в Сартане открыли мемориальную доску погибшему бойцу Национальной гвардии Украины Сергею Бабичеву. Установили ее на здании Мариупольского профессионального аграрного лицея, где военнослужащий учился ранее.

Таким образом жители поселка решили увековечить память своего земляка.

На мероприятии присутствовали представители городской власти и воинской части, руководство поселка, родственники погибшего бойца и неравнодушные люди.

Напомним, Сергей Бабичев служил младшим сержантом в Национальной Гвардии. 5 января на трассе Славянск - Артемовск он погиб в ДТП. Автобус с бойцами, которые ехали на ротацию в зону АТО, столкнулся с военным грузовиком. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Во время аварии погибли 12 бойцов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе завершен новый 270-метровый мурал: он может попасть в «Книгу рекордов Украины»

Его появление приурочено к 120-летию металлургического комбината


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»