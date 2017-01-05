Погибшему бойцу Нацгвардии в родном поселке Сартана открыли мемориальную доску

Сегодня в Сартане открыли мемориальную доску погибшему бойцу Национальной гвардии Украины Сергею Бабичеву. Установили ее на здании Мариупольского профессионального аграрного лицея, где военнослужащий учился ранее.



Таким образом жители поселка решили увековечить память своего земляка.

На мероприятии присутствовали представители городской власти и воинской части, руководство поселка, родственники погибшего бойца и неравнодушные люди.

Напомним, Сергей Бабичев служил младшим сержантом в Национальной Гвардии. 5 января на трассе Славянск - Артемовск он погиб в ДТП. Автобус с бойцами, которые ехали на ротацию в зону АТО, столкнулся с военным грузовиком. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Во время аварии погибли 12 бойцов.