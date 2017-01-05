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Рубрика: Новости Донбасса
05-01-2017, 14:06
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В зоне АТО без потерь: ранен один военный

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.

Но при этом один военнослужащий ВСУ получил ранения во время обстрелов. Это произошло на Светлодарской дуге. Пострадавшему оказана необходимая помощь.

Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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