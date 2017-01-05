В Мариуполе один автомобиль влетел в столб, другой - едва не слетел с моста

Начиная со вчерашнего вечера, в Мариуполе зафиксирован всплеск ДТП. Не обошлось без пострадавших.



В пресс-службе патрульной полиции корреспонденту "Мариупольских новостей" сообщили, что около 17:00 водитель Daewoo 1995 года рождения на улице Покрышкина врезался в ограждение моста. Мужчина не пострадал.

Позже, около 20:00 у остановки «Правобережная» на улице Набережной, водитель иномарки KIA 1991 года рождения врезался в ВАЗ 21-01, припаркованный у обочины. После этого машину KIA "остановил" столб. Водитель госпитализирован.