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Рубрика: Происшествия
05-01-2017, 14:34
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[Фото]

В Мариуполе один автомобиль влетел в столб, другой - едва не слетел с моста

Начиная со вчерашнего вечера, в Мариуполе зафиксирован всплеск ДТП. Не обошлось без пострадавших.

В пресс-службе патрульной полиции корреспонденту "Мариупольских новостей" сообщили, что около 17:00 водитель Daewoo 1995 года рождения на улице Покрышкина врезался в ограждение моста. Мужчина не пострадал.

Позже, около 20:00 у остановки «Правобережная» на улице Набережной, водитель иномарки KIA 1991 года рождения врезался в ВАЗ 21-01, припаркованный у обочины. После этого машину KIA "остановил" столб. Водитель госпитализирован.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»